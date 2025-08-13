(Видео) Хаос во Нови Сад, напади со пиротехника и повредени демонстранти

Граѓани и студенти низ цела Србија вечерва протестираат поради синоќешните инциденти во Врбас и Бачка Паланка, кога поддржувачи на Српската напредна партија фрлаа камења и пиротехнички средства врз граѓаните. Протести се одржуваат во повеќе од 30 градови, пренесува Нова.

Според последните информации до овој момент, најмалку еден демонстрант е уапсен додека присуствувал на протестен марш што започнал во близина на Правниот факултет во Белград.

На вечерашните протести во Нови Сад, пак, неколку граѓани беа повредени по инцидентите пред канцелариите на Српската напредна партија во градот. Околу 21:00 часот избувна судир меѓу граѓани и студенти кои излегоа на протестна прошетка, како и поддржувачи на Српската напредна партија.

U Stražilovskoj ulici u Novom Sadu, kod prostorija SNS-a režimski batinaši bacili su topovske udare, baklje i ispaljivali vatromet na građane koji protestuju. Policija je upotrebila suzavac pic.twitter.com/1pQhNoCfFB — Čuvari/ke vatre (@CuvariVatre) August 13, 2025

Кога демонстрантите стигнаа до просториите на СНС, ги пречекаа околу шеесет поддржувачи на владејачката партија. На почетокот имаше меѓусебни навреди, а потоа поддржувачите на СНС почнаа да пукаат со пиротехнички средства, петарди и топовски истрели, како и да фрлаат шишиња и камења кон демонстрантите.

Симпатизерите на СНС продолжија да фрлаат пиротехнички средства кон демонстрантите, а меѓу полицајците падна и една димна бомба. Набрзо пристигна и брзата помош која им пружаше помош на повредените граѓани откако поддржувачи на СНС фрлија пиротехнички средства врз нив во Нови Сад.

Српскиот претседател Александар Вучиќ вечерва на улицата „Кнез Милош“ во Белград изјави дека канцелариите на Српската напредна партија во Нови Сад биле „брутално нападнати“.

„Лоши вести доаѓаат од Нови Сад вечерва. Тие брутално ги нападнаа споредните канцеларии на СНС. Има многу повредени граѓани“, рече Вучиќ.

Тој додаде дека неговите поддржувачи „не сакаат ништо да уништат“ и дека нема да повикува на конфликт.

Голем број жители на Ужице се одзваа на повикот „Разбудете се“ и вечерва се собираат пред зградата на Градското собрание. Жителите на Ужице испраќаат порака до сите граѓани на Србија кои синоќа беа изложени на бруталноста на поддржувачите на СНС и неактивноста на полицијата која не им обезбеди заштита.