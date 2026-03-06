ВИДЕО Хаос во Санџак! Локалната Торцида ги каменуваше автобусите со Делии, започна брканицата…

0 SHARES Сподели Твитни

Четвртфиналниот натпревар од Купот на Србија помеѓу Нови Пазар и Црвена звезда (0:2) беше обележан со немири на стадионот , но и на градските улици по завршувањето на натпреварот.

Имено, по натпреварот, имаше сериозни навивачки немири кои се преселија од трибините на градските улици.

Инцидентот се случил кога навивачите на гости, под полициска придружба, се упатувале кон излезот од градот во конвој автобуси. И покрај обезбедувањето, членовите на домашната навивачка група Торцида Санџак (од Нови Пазар) поставиле заседа врз автобусите и ги каменувале.

Возилата претрпеа значителна материјална штета, а од силата на ударот беа скршени бројни прозорци.

View this post on Instagram A post shared by NPZ.rs (@npz.rs)

Нападот предизвика брза реакција од навивачите на Црвена Звезда. Според очевидци, тие почнале да скокаат од скршените прозорци на автобусот за физички да се соочат со напаѓачите.

Следеше општа потера низ улиците на Нови Пазар, а само брзата и решителна интервенција на бројни полициски сили спречи директен конфликт од поголеми размери и потенцијално трагични последици.

Со години, ситуацијата во Нови Пазар се смета за една од најризичните во српското првенство поради зголемените тензии меѓу локалните навивачи и клубовите од Белград.

