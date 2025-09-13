(ВИДЕО) Чадот од отпадот кој гори во „Нула Отпад-Скопје“ може да биде фатален по животот на луѓето!

Покрај пожарите во депониите „Вардариште“ и „Дрисла“, денеска гори и фабриката за рециклирање на отпад „Нула Отпад-Скопје“ во Трубарево.

Според информациите кои ги има на нивната официјална страна, горењето на отпадот кој тие го складираат може да биде фатален по здравјето на луѓето.

„Зголеменото количество тешки метали во човековиот организам предизвикува главоболка, абдоменални тешкотии, епилептични напади, деформација на коскениот систем, остеопороза, стерилитет, рак, кома, па дури и смрт. Во многу случаи отпадот се гори на депонија или во печки (инцениратори), а кога се горат металите, тие се концентрираат во пепелта што настанува при согорувањето, а навлегуваат и во атмосферата преку гасовите кои што се испуштаат од оџаците.

Проблемот е сериозен, последиците фатални!“ – пишува на нивната официјална страна.

Дали после овој пожар ќе се преземат некои мерки и загадувањето ќе се сфати сериозно или повторно ќе остане само визуелно?