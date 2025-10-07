(Видео) Шокантна снимка: Објавено видео од пукањето во Куманово

Во јавноста се објавени снимки од камерите за видео-надзор кои го документираат инцидентот со пукање во Куманово, јавува ТВ21.

Според објавеното видео, лицето кое пукаше и побегна од местото на настанот го направи тоа за само шест секунди. Снимките покажуваат брзина и решителност во дејството, а истрагата продолжува за да се утврдат сите околности околу случајот.

Полицијата ги користи материјалите од камерите за да го идентификува сторителот и да обезбеди одговорност за насилниот чин.