Ѓоковиќ тренира со Калин најдобриот македонски тенисер во Дубаи

Новак Ѓоковиќ моментално е во Дубаи каде тренира и им дава совети на младите тенисери.

Тој имаше можност да тренира со Македонецот Калин Ивановски, и да му даде неколку совети. Вистинска привилегија е што тенисерите имаат можност да слушнат искуства од најдобриот тенисер во светот, а уште поголемо е што Ноле сака да сподели знаење и искуство со нив. Затоа Ивановски има вистинска среќа што може да учи од Новак.

When the GOAT gives you advices on court, you better take note of it

— We Are Tennis (@WeAreTennis) December 21, 2023