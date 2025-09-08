(Видео) Јакимовски го развеа македонското знаме од новата општиинска зграда по повод 8-ми Септемви!

8 Септември – Ден на независноста на Република Македонија!

Денеска, од новата општинска зграда на Карпош, свечено го истакнавме државното знаме – симболот на нашата независност и слобода.

Овој ден не е само потсетник на историскиот избор што го направивме во 1991 година, туку и обврска да ја чуваме и градиме Македонија со иста таа љубов и решителност.

Македонија е вечна кога народот стои исправен и горд.

Среќен 8 Септември – Ден на независноста!

