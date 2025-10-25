(Видео) Јакимовски до власта: Карпош на вода? Не, благодарам!

Карпош на вода? Не, благодарам!

Додека некои сонуваат облакодери покрај Вардар – јас гледам катастрофа во најава.

Замислете 45 згради „а ла Џевахир“, илјадници жители натрупани покрај реката, сообраќаен хаос и бетон до хоризонтот.

Ова не е визија – ова е лакомост во градителска форма.

Карпош нема да стане нечија рента-зона.

Кејот ќе остане простор за рекреација, дружење и спорт.

#Карпош #СтевчоЈакимовски #КарпошНеЕНаПродажба #ДаГоОдбранимеКарпош #ВардарНеЕБетон