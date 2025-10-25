(Видео) Јакимовски до власта: Карпош на вода? Не, благодарам!

Пронајдете не на следниве мрежи:
Додека некои сонуваат облакодери покрај Вардар – јас гледам катастрофа во најава.
Карпош на вода? Не, благодарам!
Замислете 45 згради „а ла Џевахир“, илјадници жители натрупани покрај реката, сообраќаен хаос и бетон до хоризонтот.
Ова не е визија – ова е лакомост во градителска форма.
Карпош нема да стане нечија рента-зона.
Кејот ќе остане простор за рекреација, дружење и спорт.
