(Видео) Јакимовски: Од 7 сабајле до 7 вечер, нашите луѓе се на терен и го чистат сметот во Карпош!

Карпош се дави во смет а ние се бориме.

Иако собирањето отпад не е наша работа, деновиве со три мали камиончиња за лисја ги расчистуваме контејнерите што Комунална хигиена ги остави преполни.

Од 7 сабајле до 7 вечер, нашите луѓе се на терен.

Немаат опрема, ама имаат совест.

Не сме ни очекувале дека ќе дојдеме до ова дереџе — ама не можеме да ги оставиме улиците да тонат во смет.

Ова е реалноста.

Ние не зборуваме — ние работиме, толку можеме за жал.

#Карпош #СтевчоЈакимовски #КарпошРаботи #ФактиНеЛаги #ДаГоОдбранимеКарпош