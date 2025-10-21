(Видео) Јакимовски: Од 7 сабајле до 7 вечер, нашите луѓе се на терен и го чистат сметот во Карпош!

Пронајдете не на следниве мрежи:
Карпош се дави во смет а ние се бориме.
Иако собирањето отпад не е наша работа, деновиве со три мали камиончиња за лисја ги расчистуваме контејнерите што Комунална хигиена ги остави преполни.
Од 7 сабајле до 7 вечер, нашите луѓе се на терен.
Немаат опрема, ама имаат совест.
Не сме ни очекувале дека ќе дојдеме до ова дереџе — ама не можеме да ги оставиме улиците да тонат во смет.
Ова е реалноста.
Ние не зборуваме — ние работиме, толку можеме за жал.
