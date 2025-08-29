(Видео) Јакимовски: Со носталгија, ама со гордост – се селиме во нова зграда!

Администрацијата на Општина Карпош се сели во новата општинска зграда, објави на Фејсбуј градоначалникот на Карпош, Стевчо Јакимовски.

– Со носталгија, ама со гордост – се селиме во нова зграда!

Дојде денот кога ја напуштаме старата барака. Место што на прв поглед изгледаше обично, а во себе носеше голема историја за Карпош.

Се сеќавам како овде ја донесовме одлуката за плоштадот „Делфина“, за Жданец, за Карпош 3 и за Бардовци. Овде одлучивме за фасадите на Теодосиј Гологанов и Јури Гагарин, за сите згради во Карпош 3 и Карпош 4. Овде решивме да се реновираат училиштата „Христијан Тодоровски – Карпош“, „Вера Циривири – Трена“, „Војдан Чернодрински“, „Владо Тасевски“, „Димо Хаџи Димов“, „Братство“ и „Аврам Писевски“.

Од оваа барака започнавме со субвенции за кровови и лифтови, за ужини во училиштата и возачки дозволи за младите. Тука се носеа одлуки што вистински го менуваа секојдневието на луѓето.

Денес со гордост се селиме во нова, модерна и енергетски ефикасна зграда – со подно греење и ладење, дом достоен за граѓаните.

А најубавото е што бараката нема да остане празна. Тука ќе ги сместиме најмладите од градинките „Мајски Цвет“ и „Канела“ додека им се градат нови, современи простории. Подоцна, ова место може да биде и дом на културно-уметничките друштва – затоа што Карпош секогаш имал душа и срце и во културата.

Со носталгија се простуваме од бараката, но со уште поголема радост го отвараме новиот дом на Општината. Таму ќе продолжиме да градиме иднина и да носиме одлуки што значат подобар живот за секој Карпошанец. – вели Јакимовски.

ЛИНК од видеото