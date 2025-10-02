(Видео) Ќе испие ли кафе со Арсовска при преземање на функцијата? Одговара Ѓорѓиевски

Ќе испие ли кафе со Данела Арсовска при преземање на функцијата градоначалник на Град Скопје?

На ова прашање вечерва во „Click Plus“ на ТВ21 одговори кандидатот и актуелен градоначалник на Кисела Вода, Орце Ѓорѓиевски.

Според него, ова е протоколарна работа.

„Искрено Арсовска многу лошо го водеше градот во изминативе 4 години. Сум го кажал тоа, еве и сум се извинил прв во јавноста, ете и се каам што сум побарал некој да даде поддршка за неа. Човечки е да се признае кога ќе се погреши во животот, затоа сум тука да ги поправам грешките и да го обелам образот. Што се однесува до кафето, ако има ете некој предлог, нешто паметно да каже, секако дека би испил кафе“, додаде Ѓорѓиевски.