(Видео) Tунберг пречекана во Атина како античка хероина: Одби да зборува за извештаите за злоупотреба во израелскиот затвор

Шведската активистка Грета Тунберг беше пречекана како античка хероина на аеродромот во Атина откако беше ослободена од израелско заробеништво.

На почетокот на нејзиното јавно обраќање, таа го отфрли чувството дека се чувствува како хероина, велејќи дека таа и другите активисти од Глобалната климатска флотила прават само „минимум“ од она што е потребно.

„Да бидам сосема јасна: геноцид се случува пред наши очи. Никогаш нема да разберам како луѓето можат да бидат толку зли. Дека намерно би изгладнале милиони луѓе кои живеат под нелегална опсада како продолжение на децении угнетување и апартхејд. Фактот дека оваа мисија мора да постои е срам. Тоа е срам“, повтори видливо емотивната Тунберг.

Таа одби да зборува за извештаите дека самата била жртва на израелско злоставување за време на нејзиното неколкудневно заробеништво.

„Можев да зборувам многу, многу долго за нашата злоупотреба и злоставувањата во нашето заробеништво. Верувајте ми, но тоа не е приказна. Израел го ескалира геноцидот и масовното уништување со геноцидна намера, обидувајќи се да збрише цела популација пред наши очи. Она што го правиме е апсолутно неопходно“, рече активистката.

Тунберг ја критикуваше својата шведска влада, како и другите влади низ целиот свет кои „овозможиле геноциди“ врз Палестинците.

„Овој и други геноциди се овозможени од нашите влади, институции, медиуми и компании. Наша одговорност е да го прекинеме ова соучесништво“, заклучи Грета Тунберг.

Нејзините колеги од флотилата „Глобал Сумуд“ рекоа дека Израел го спречил „првото големо патување на флотилата пред неколку дена, но ќе има уште во иднина“.

„Нема да застанеме додека Палестина не биде слободна“, рекоа активистите кратко по нивното ослободување од израелско заробеништво.