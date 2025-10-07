Викендот носи изненадување: Снег на повеќе места во Македонија

Викендов времето во Македонија ќе донесе изненадување — на повеќе места се очекува да наврне снег. Според најновите прогнози на Управата за хидрометеоролошки работи, температурите значително ќе опаднат, а снежни врнежи ќе има особено во планинските предели, но не се исклучени и пониските места.

Оваа временска промена ќе донесе свежина и бела покривка на врвовите, а можни се и врнежи од снег во делови од западниот и северниот дел од земјата.

Метеоролозите советуваат внимателност на патиштата, особено за возачите, поради потенцијално лизгави коловози и намалена видливост.

Викендот ќе биде идеален за љубителите на зимските спортови и природата, но и причина за подготвеност од страна на надлежните служби.

Останете информирани и следете ги временските извештаи за навремено прилагодување на активностите.