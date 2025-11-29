Викендот ќе биде ладно, со можен снег на планините

Под влијание на релативно ладна воздушна маса што од север се спушта кон земјата, Македонија за време на викендот ќе ја очекува променливо облачно и релативно студено време со сончеви периоди.

На планините над 1000 метри надморска височина локално ќе има повремено провејување снег, а слаби снегулки повремено се можни и под оваа кота, особено во западните и северните дечови.

Метеоролозите предупредуваат дека слабо провејување снег е можно и во некои повисоки населени места, при што повремено ќе се засилува и северниот ветер.

Во Скопје и околината времето ќе биде променливо облачно со умерени сончеви интервали и со слаб до умерен северен ветер.

Температурите наутро ќе се движат од -3 до 5 степени, а преку ден ќе достигнуваат од 3 до 12 степени. Во Скопје утринската температура ќе падне до околу 3 степени, додека дневната ќе се искачи до околу 8 степени.