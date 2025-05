Викенд искуства за секој вкус.

0 SHARES Сподели Твитни

Weekend Media Festival, значајна точка за средба на медиумските, комуникациските и бизнис професионалците од регионот, оваа година со големо задоволство го обележува својот 18-ти роденден, со спектакуларно издание. Од 18 до 21 септември, прекрасниот Ровињ повторно ќе стане место каде што креативноста и знаењето се надмоќни, а во полнолетното издание се додават и две нови фестивалски програми: Investment.Weekend и Finance.Weekend.

“Годинава го прославуваме полнолетството на Weekend со голема возбуда и веруваме дека ова е најамбициозното издание досега. Weekend.18 врачува пет паралелни фестивали, вклучувајќи две сосема нови програми, со што уште повеќе го прошируваме спектарот на содржините за да одговориме на растечките трендови на пазарот. Истовремено ќе пружиме забава на највисоко ниво – како што сите очекуваат од Weekend,” истакнува Тoмо Рицов, директор на Weekend Media Festival.

Во контекстот на актуелните глобални промени, на Weekend.18 ќе имаме чест да биде присутна Лара Боро, извршната директорка на групацијата The Economist, која ќе се обрати на тема економски и општествени предизвици. Низ динамична дискусија за моќта, перцепцијата и одговорноста, Лара ќе ги сподели своите мисли, базирани на искуството во водечки компании како што се Financial Times и Mastercard International.

Џејмс Тејлор, признат говорник и светски експерт за креативен процес и иновации, исто така ќе го посети Ровињ. Како основач на платформата SuperCreativityU и водител на The SuperCreativity Podcast & TV Show, неговото искуство има стигнато до публиката во повеќе од 120 држави. Неговата кариера е документирана дури и од BBC, и е член на престижното Кралско друштво за уметности.

Во новите фестивалски секции, Investment.Weekend во соработка со Загрепската школа за економија и менаџмент ќе отвори дискусии на теми како иновативно привлекување средства и управување со ризици, додека Finance.Weekend, кој оваа година добива сопствено издание, ќе анализира финансии и корпоративни решенија. Еден од почетните говорници ќе биде Луис Секо, професор по математика и директор на истражувачкиот центар RiskLab, кој ги истражува одржливоста и климатските ризици.

HR.Weekend и повторното издание на AI.Weekend исто така ќе придонесат со инспиративни теми и спикери кои ќе ги отворат дискусиите на лидерство и иновации.

Не ја пропуштајте шансата да бидете дел од ова значајно издание – заедно да го прославиме Weekend.18 кој нуди уникатна мешавина од едукација и забавни активности во Ровињ. Покријте ги сите новости и информации на официјалната веб-страница и преку социјалните мрежи.

