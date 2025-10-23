Викторија Бекам беше прашана за измамите на Дејвид, таа рече: Луѓето велеа дека нема да успееме

0 SHARES Сподели Твитни

Британската модна дизајнерка Викторија Бекам се осврна на тврдењата дека Дејвид Бекам ја изневерил со холандската манекенка Ребека Лус.Водителот на подкастот „Call Her Daddy“ ја праша како се справуваат со шпекулациите за нивниот брак.„Дали знаеш дека ни предизвикаа толку многу проблеми, а зборувавме за тоа бидејќи неодамна ја прославивме нашата 26-годишнина од бракот? Патем, луѓето велеа дека нема да преживееме… Дваесет и шест години!“, рече Викторија.Таа продолжи велејќи дека заедно поминале низ сè и ја преживеале „бурата“. Во 2004 година, Ребека тврдеше дека имала четиримесечна афера со Дејвид. Наводно, таа започнала кога тој ја поканил во својот хотел додека Викторија била надвор од градот.Во 2023 година, поранешниот фудбалер ги негираше тврдењата на Ребека во документарецот на Нетфликс „Бекам“, велејќи дека е неверојатно тешко да се гледа како Викторија страда поради овие гласини.Откако беше објавен документарецот, Ребека се појави во емисијата „60 минути Австралија“, каде што рече дека не лажела ниту претерувала за нејзината афера со Дејвид.

