ВИКТОРИЈА БЕКАМ ЗА НЕВЕРСТВОТО НА ДЕЈВИД: Прашана директно за обвинувањата што го потресоа нивниот брак

Животот на Викторија Бекам е во центарот на вниманието уште од објавувањето на нејзиниот документарец.

Таа сега е директно прашана за наводната афера на нејзиниот сопруг Дејвид Бекам со Ребека Лус. Ребека тврдеше дека имала четиримесечна врска со Дејвид во 2004 година, кога работела како негов личен асистент и преведувач.

Во тоа време, Дејвид се преселил во Мадрид поради својата кариера, додека Викторија останала во Велика Британија. Дејвид долго време ги отфрла обвинувањата како „смешни“, но сега Викторија е прашана за обвинувањата во искрено интервју во подкастот на Алекс Купер „Call Her Daddy“.

Разговаравме за тоа кога неодамна ја прославивме нашата 26-годишнина од бракот и, патем, луѓето велеа дека нема да успееме, но еве нè, ​​26 години. Толку многу работи ни беа фрлени, но секогаш заедно ја пребродувавме бурата.

Сепак, се чинеше дека не сакаше долго да се задржува на таа тема, бидејќи тогаш го спомена своето нарушување во исхраната.

Ребека даде неколку интервјуа откако се појавија нејзините првични обвинувања во 2004 година, а ја спомена и Викторија.

Не очекувам никаква симпатија од неа. Мислам дека е доволно лошо што го направив тоа што го направив без да очекувам никакви зборови на сочувство. Навистина се надевам дека ќе го преболат тоа. Мислам дека проблемите во нивниот брак започнаа долго пред да се родам јас. Немав намера да им го растурам бракот на никаков начин, особено кога стануваше збор за мали деца. Се надевам дека ќе останат заедно – рече еднаш Ребека, објавува „Мирор“.

Викторија и Бекам првпат јавно се осврнаа на обвинувањата за неговата неверство во нивната сопствена емисија на Нетфликс.

Имаше некои ужасни приказни со кои беше тешко да се справиме. Тоа беше прв пат Викторија и јас да бевме под таков притисок во нашиот брак. Тоа беше најтешкиот период за нас. Бидејќи се чувствувавме како целиот свет да е против нас.

