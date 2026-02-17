Викторија Бекам пие јаболков оцет секое утро: Кои се здравствените придобивки?

0 SHARES Сподели Твитни

Викторија Бекам откри на Инстаграм дека го започнува денот со две лажици јаболков оцет – вообичаена кујнска состојка која стана тренд за велнес благодарение на познатите личности. Поранешната Спајс Грлс и модна дизајнерка објави фотографија од шишето со пораката: „Направи го тоа! Две лажици првото нешто наутро, на празен стомак!“ Таа не е единствената што се колне во него – пејачката Шерил Твиди исто така изјави дека пие јаболков оцет со својата исхрана и тренинг, објави Express.co.uk.

Што вели науката?

Јаболковиот оцет се прави со ферментација на јаболка, при што природните шеќери се претвораат во оцетна киселина. Се смета дека ова соединение е одговорно за некои од потенцијалните придобивки што се дискутираат. Суровите и нефилтрираните сорти често содржат она што е познато како „мајка“ – матен остаток составен од ензими, протеини и корисни бактерии.

Истражувањата сугерираат дека може да помогне во регулирањето на нивото на шеќер во крвта со забавување на варењето на јаглехидратите и подобрување на чувствителноста на инсулин. Исто така, може да придонесе за чувство на ситост, што може да им помогне на некои луѓе да ја контролираат својата тежина.

Дополнително, јаболковиот оцет има благи антимикробни својства и може да го поддржи варењето на храната со стимулирање на лачењето на желудочна киселина. Сепак, важно е да се нагласи дека ефектите не се чудотворни или замена за терапија, а прекумерната консумација може да го иритира желудникот и да ја оштети забната глеѓ, па затоа се препорачува да се зема разреден и во умерени количини.

Совет од нутриционист

Доколку сепак одлучите да пробате јаболков оцет, нутриционистите препорачуваат суров, нефилтриран оцет.

„За придобивки од дигестивниот систем, важно е да консумирате суров, нефилтриран јаболков оцет, кој ја содржи „мајката““, вели Сара Думаунт-Гејл, регистриран диететичар.

