Виктор Орбан ги плаши Унгарците: Ако опозицијата победи, ќе има хаос и сиромаштија во земјата

Унгарскиот премиер Виктор Орбан изјави во неделата дека изборите во 2026 година ќе им понудат на Унгарците избор помеѓу партија која е подготвена да оди по свој пат или партија која би вовела „хаос и сиромаштија“ со тоа што ќе ја доближи Унгарија до Европската Унија.На власт од 2010 година, Орбан се соочува, според политичките аналитичари, со можеби најтешките избори досега, бидејќи стагнацијата на економијата и постојаната инфлација го спречуваат намалувањето на каматните стапки од нивото од 6,5 проценти, што е највисока стапка во ЕУ.Орбан, кој рече дека ЕУ е во опасност од распад во следната деценија, се обидува да се одбрани од предизвикот на централно-десничарскиот и предизвикувач Петер Маѓар, нудејќи даночни олеснувања за семејствата, ваучери за храна за пензионерите и поволни кредити за купувачи на недвижнини кои купуваат недвижнини за прв пат.„Унгарија има само два избора во стратешка смисла. Едниот избор е да се приклучи на политиката на Брисел. Тоа, според мене, би било катастрофално, со последици што би нè турнале во хаос и сиромаштија“, им рече Орбан на поддржувачите на неговата десничарска партија Фидес.Орбан постојано се судираше со ЕУ околу правата на мигрантите, ЛГБТ заедницата, слободата на судовите и академската заедница, како и околу поддршката за соседна Украина по руската инвазија во февруари 2022 година.Претходно во неделата, Маѓар, поранешен владин човек чија партија Тиша води пред Фидес на Орбан во повеќето анкети, рече дека Унгарија е зафатена од повеќе кризи истовремено, вклучувајќи ги трошоците за живот, јавната доверба и демократските стандарди.Доколку биде избран, Маѓар рече дека ќе ја оживее економијата на Унгарија со деблокирање на милијарди евра од фондовите на ЕУ суспендирани поради реформите на Орбан за владеење на правото, искоренување на корупцијата и воведување данок на богатство, а воедно ќе ги намали даноците за пониските приходи.„Нашата земја повторно ќе биде активна, веродостојна членка на Европската Унија и НАТО. Не пречка во тркалата, туку ценет и конструктивен сојузник“, рече Маѓар.

