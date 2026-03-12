Виктор Орбан испрати тим во Украина за да ја провери состојбата на клучниот нафтовод, Киев ги нарече „туристи“

0 SHARES Сподели Твитни

Унгарија соопшти дека владина „делегација“ влегла во Украина во среда за да дознае повеќе за штетата на главниот цевковод што ги прекина испораките на руска нафта, во мисија за која Киев вели дека нема официјален статус.

Министерството за надворешни работи на Украина ја отфрли посетата. Портпаролот Хеорхиј Тихиј изјави дека унгарскиот тим нема официјален статус и дека влегле во земјата „како туристи“. Тој додаде дека е неточно групата да се опишува како формална делегација.

Унгарскиот државен секретар за енергетика Габор Чепек, кој ја предводи мисијата, го најави патувањето на граничниот премин Захоњ во среда наутро.

„Унгарија не го прифаќа затворањето на нафтоводот Дружба“, рече Чепек, додавајќи дека задачата на делегацијата била да ја провери состојбата на нафтоводот и „да ги создаде потребните услови за негово рестартирање“.

Тој изјави дека нафтоводот испорачува близу пет милиони метрички тони руска сурова нафта во Унгарија секоја година и дека е клучен за снабдувањето на рафинеријата на Дунав.

Чепек рече дека делегацијата, на која ѝ се придружиле и словачки експерти, планира да се сретне со украинските енергетски претставници, како и со претставници на ЕУ и дипломати стационирани во Киев, за да разговараат за ситуацијата околу гасоводот „Дружба“ и можноста за рестартирање на испораките.

Јужниот крак на нафтоводот „Дружба“ е надвор од употреба од крајот на јануари, откако руски напад со беспилотно летало погоди нафтена инфраструктура во близина на западноукраинскиот центар Броди.

Украинските власти велат дека нападот предизвикал голема штета за која ќе биде потребно време да се поправи. Будимпешта ја оспорува таа проценка, тврдејќи дека техничките проблеми веќе се решени и обвинувајќи го Киев за намерно блокирање на рестартирањето.

Унгарскиот премиер Виктор Орбан дополнително ги зголеми тензиите во последните недели, објавувајќи сателитски снимки за кои тврди дека докажуваат дека гасоводот може да се рестартира и давајќи му на Киев три дена да им дозволи на инспекторите пристап до гасоводот.

Орбан, исто така, напиша отворено писмо до украинскиот претседател Володимир Зеленски, предупредувајќи дека Унгарија би можела да ги суспендира испораките на дизел и да го ограничи извозот на електрична енергија доколку испораките не продолжат. Во петокот, тој, исто така, најави формирање заеднички унгарско-словачки „комисија за утврдување факти“ што ќе ја испита ситуацијата околу нафтоводот.

Инспекциската мисија доаѓа во време кога односите меѓу Будимпешта и Киев нагло се влошија во последните недели.

Во февруари, Унгарија го блокираше одобрувањето на пакетот заем од ЕУ за Украина во вредност од 90 милијарди евра, а минатата недела унгарските власти запленија конвој од Ошчадбанк со десетици милиони долари во готово и злато, во инцидент што украинскиот министер за надворешни работи Андриј Сибига го осуди како „државен тероризам и рекетирање“.

Киев ги отфрла обвинувањата на Унгарија. Зеленски рече дека претпочита воопшто да не го поправа нафтоводот „Дружба“, тврдејќи дека тој транспортира руска нафта до централна Европа и ги поткопува напорите за ограничување на приходите на Москва од енергија.

Сето ова доаѓа во време кога Европа се соочува со пораст на глобалните цени на нафтата поради војната на Блискиот Исток.

The post Виктор Орбан испрати тим во Украина за да ја провери состојбата на клучниот нафтовод, Киев ги нарече „туристи“ appeared first on Во Центар.

Пронајдете не на следниве мрежи: