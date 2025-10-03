Вилијам зборуваше за болката што му го кине срцето: „Многу ми недостига, сè овде ме потсетува на неа“

0 SHARES Сподели Твитни

Принцот Вилијам не можеше да ги скрие своите емоции додека се сеќаваше на смртта на неговата баба, кралицата Елизабета, велејќи дека замокот Виндзор најмногу го потсетува на неа. Зборувајќи со водителот Јуџин Леви во емисијата „The Reluctant Traveler“, Вилијам рече: „Ми недостигаат моите баба и дедо. Толку многу работи се променија. Постојано размислувам за тоа што не се тука, а особено тука, Виндзор е навистина таа за мене.“

Тој додаде дека кралицата го сакала Виндзор, бидејќи таму ги чувала своите коњи и го поминувала поголемиот дел од своето време во мирот на природата и семејството: „Таа обожаваше да биде тука. Сакав да ви го покажам овој дел од нејзиниот свет онака како што таа би сакала да го видите.“

Принцот истакна дека кралицата Елизабета била длабоко приврзана кон Виндзор и дека таму ги поминала последните години од својот живот. Таа е погребана во капелата „Свети Ѓорѓи“, во комплексот на замокот Виндзор.

Вилијам се пресели од Лондон во Аделаида Котиџ, во близина на замокот Виндзор, со сопругата Кејт Мидлтон и нивните деца Џорџ, Шарлот и Луис, во 2022 година. Сепак, според британските медиуми, семејството планира уште едно преселување, овој пат во имотот Форест Лоџ, кој се наоѓа во Виндзор Грејт Парк. Наводно, тие имаат потреба од промена по тешката 2024 година, кога Кејт Мидлтон објави дека има рак, што беше еден од најтешките периоди во животот на принцот Вилијам.

