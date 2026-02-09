Виндзор шокиран од нови скандалозни обвинувања: Поранешната сопруга на Ендру, Сара Фергусон, некогаш била „лудо вљубена“ во неговиот „пријател“ Епстин, дури и „спиела“ со него

Вознемирувачка мрежа на односи меѓу осрамотениот поранешен принц Ендру, неговата поранешна сопруга Сара Фергусон позната и како Ферги, осудениот педофил Џефри Епстин и неговата поранешна девојка и асистентка Гислен Максвел стана уште пошокатна.

Бидејќи најновата серија документи објавени од Министерството за правда на САД откриваат навидум очајни е-пораки и пораки од Сара Фергусон до осудениот сексуален престапник Џефри Епштајн, сега се сугерира дека таа некогаш била „лудо заљубена“ во осрамотениот финансиер и дека можеби „спиеле заедно“, пишува „Мирор“.

Досиејата за Епстин подразбираат милиони документи кои се објавени на интернет и кои нудат увид во животот на милијардерот педофил и неговите односи со соработниците, а фрлија и ново светло на неговата изопачена динамика со Ферги, за која се тврди дека ја „финасирал“ 15 години.

Од молби упатени до сексуалниот предатор „да се ожени со неа“, до гневни пораки дека „исчезнал“ од нејзиниот живот и дека ја „искористил“, мејловите повторно го стави во фокусот на јавноста нивниот бизарен однос. Нивната изопачена врска доведе до озлогласениот пад во немилост на Сара, заедно со нејзиниот поранешен сопруг Ендру Маунтбатен Виндзор, кој категорично негира какво било кривично дело.

Оваа седмица, за време на појавувањето во живо на неговиот подкаст „Lownie Report“ на Substack, кралскиот автор Ендру Лоуни тврдеше: „Ендру спиеше со Гислен, Гислен спиеше со Епстин… Слушнав дека Епстин и Сара спиеле заедно. Тоа не ме изненадува.“

А сега авторот, кој напиша експлозивна биографија за семејството Јорк и разговараше со бројни извори блиски до Ендру и Сара, отиде чекор понатаму во своите тврдења, кажувајќи за „Мирор“: „Сара Фергусон била лудо заљубена во Епстин и наводно поминала неколку ноќи со него.“

Во јули 2025 година, самата Максвел коментираше дека Ферги пробала нешто со Епштајн. Во интервју со заменик-јавниот обвинител Тод Бланч, таа рече дека Сара „се заљубува во Џефри“.

Во својот подкаст, Лоуни додаде: „Постои сложена психосексуална мрежа, како и финансиска. Секако, Гислен и Сара не беа пријателки. Мислам дека Гислен беше доста љубоморна на Сара и обратно. Мислеше дека Сара се вплеткува со некого кого го гледаше како свое момче“.

Во својата книга „Насловено“, Лоуни пишува дека наводната афера меѓу Гислен и Ендру траела многу години, повремено. Ендру претходно изјавил дека ја запознал Гислен во Оксфорд во 1980-тите, а во новата книга се тврди дека „Ендру ја продолжил својата повремена афера со Гислен Максвел“ во мај 1999 година, неколку месеци по неговиот 40-ти роденден.

И Максвел и Епстин биле поканети во кралските резиденции на Ендру во текот на годините. Поранешниот полицаец задолжен за безбедноста, Пол Пејџ, претходно тврдеше дека двајцата биле романтично поврзани. Тој во 2022 година изјави дека тој и неговите колеги во палатата се сомневале дека имале „интимна однос“.

„Врз основа на начинот на кој ѝ било дозволено да влегува и излегува од палатата по своја волја, се сомневавме дека можеби имала интимна врска со принцот Ендру“, изјави тој за ITV. „И било дозволено да влегува и излегува од палатата дење и ноќе без ограничување“, тврдеше Пејџ, „моите колеги и јас формиравме мислење дека тие беа во некаков вид врска“.

Самиот Епстин призна во 2007 година дека тој и Ендру „делеле исти жени“. Тој исто така го нарече братот на тогашниот принц, а сегашен крал Чарлс, свој „најблизок пријател на светот“, пренсе српски „Телеграф“.