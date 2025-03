Винисиус можеби ќе премине во поранешен европски шампион.

0 SHARES Сподели Твитни

Јасно е дека Винисиус Жуниор, заедно со Килијан Мбапе и Џуд Белингем, е еден од главните играчи на Реал Мадрид. Сепак, се појавуваат гласини дека Винисиус можеби планира да ја продолжи својата кариера во Саудиска Арабија, иако ситуацијата може да доживее неочекуван пресврт. Голем интерес за неговиот ангажман искажа екипата на Челси, која се надева дека може да го привлече Бразилецот. Исто така, Винисиус има понуда од Саудиска Арабија, каде што се заинтересирани што поскоро да го договорат неговото доаѓање. И покрај тоа, постои опција за него да премине во Премиер Лигата, што може да биде примамливо доколку сака да ја исполни таа желба. Според ТБР Фудбал, Челси веќе размислува да испрати официјален предлог до Реал Мадрид, но само ако Винисиус изрази желба да замине.

