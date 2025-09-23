Виното може да се расипе од плутата што ја користите за повторно затворање: Го ставате вашето здравје во опасност

0 SHARES Сподели Твитни

Топла, пријатна вечер, викендот е пред вас, се спремате да гледате филм, сте подготвиле грицки и решиле да отворите шише добро вино за да го зачините сè. И тогаш сфаќате дека има тапа и дека сега мора да го пронајдете отварачот, да се мачите да го извадите и дури потоа да уживате во чаша од вашиот омилен пијалок.

Знаеме дека многумина од вас ве нервира и дека можеби е наједноставно, како обично пластично шише, веднаш да го отворите и да пиете колку што сакате. Кога ќе го почнете и повторно ќе го „затворите“ со тапа, знајте дека не е добро бидејќи го ставате вашето здравје во опасност.

Она што дефинитивно треба да го знаете е дека тапата може да го промени вкусот на виното. Тоа е 2-4-6-трихлороанизол (TCA), што може да доведе до опасности по здравјето.

Кога го затворате виното со истата таа тапа, со текот на времето можете да го расипете виното, да му даде мирис кој наликува на влажен картон или влажен подрум, пишува „Brick“.

Ова треба да ви даде навестување и да сугерира дека нешто не е во ред и дека квалитетот се променил.

