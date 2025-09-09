Вистината за воздухот кој нѝ го уништува мозокот — научниците откриваат шокантна врска меѓу загадувањето и деменцијата

Загадениот воздух не само што ја зголемува опасноста од респираторни и кардиоваскуларни болести, туку предизвикува и други проблеми. Новите откритија од Универзитетот Џон Хопкинс покажуваат дека штетните честички од издувните гасови и индустриските емисии го разоруваат мозокот, предизвикувајќи опасна форма на деменција позната како деменција на Леви. Оваа болест е третa пораспространета по Алцхајмеровата и васкуларната деменција.

Сè почнува со микроскопските честички РМ2.5, кои ги вдишуваме секој ден. Овие честички преку крвотокот навлегуваат во мозокот. Таму го менуваат нормалниот протеин алфа-синуклеин — кој е клучен за функционирањето на мозокот — претворајќи го во токсични „телца на Леви“. Тие постепено ги убиваат нервните клетки и ја уништуваат мозочната структура.

Во експеримент што траел 10 месеци, глувци секој втор ден вдишувале честички РМ2.5. Научниците ги поделија на две групи: едната со нормален алфа-синуклеин, другата без (генетски модифицирани). Кај глувците со нормални протеини нервните клетки масовно умирале, мозокот се намалил, а когнитивните функции се влошиле. Кај глувците без алфа-синуклеин — речиси и да немало штета.

Истражувачите анализирале медицински податоци за 56,5 милиони Американци, хоспитализирани меѓу 2000 и 2014 година со изменет протеин алфа-синуклеин. Користејќи ги регионалните поштенски кодови, докажале: колку подолго човек живее во загадени области, толку е поголем ризикот да добие сериозна форма на деменција.

Проблемот е присутен насекаде: во индустриските емисии, издувните гасови, па дури и во чадот од шумските пожари. Главниот автор на студијата, доктор Сјаобо Мао, потенцира: За разлика од генетиката, квалитетот на воздухот можеме да го контролираме. Подобрувањето на животната средина е директен пат кон превенција на деменцијата и заштита на мозокот на идните генерации.