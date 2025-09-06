Вистината за врската на Памела Андерсон и Лиам Нисон: Не е раскинување, веста е уште полоша!

0 SHARES Сподели Твитни

Кога првпат се појавија гласините за врската меѓу Памела Андерсон и Лиам Нисон, светот беше толку воодушевен и воодушевен што дури и не се запраша што значат нивните насмевки, погледи и прегратки.Експертите за говор на телото забележаа дека иако се почитуваат еден со друг, не изгледа како да се заедно, а сега извори блиски до актерите го потврдуваат тоа. Наводната љубов на ѕвездите од римејкот на филмот „Голиот пиштол“ навистина би можела да биде маркетиншки трик!Според TMZ, Paramount и претставниците на популарните актери стојат зад планот Памела Андерсон и Лиам Нисон да нè убедат дека се заљубени, и не само што не се во врска, туку не се виделе повеќе од една година.– Ни кажуваат дека Памела и Лиам дури и не се виделе од моментот кога камерите се исклучиле во јуни 2024 година, па сè до почетокот на промотивната турнеја повеќе од една година подоцна, во јули 2025 година – пишува овој таблоид.Накратко, порталот тврди дека односот меѓу актерите е строго деловен, без ни најмала трага од романса.Ако ова е вистина, тие успеале затоа што „Голиот пиштол“ е хит на кино благајните и досега заработил двојно повеќе од инвестицијата од 42 милиони долари.Сепак, „People“, кои по многу шпекулации беа првите што објавија дека Памела Андерсон и Лиам Нисон се во врска, инсистираат дека тие навистина пронашле љубов еден во друг.– Сè меѓу нив беше искрено. Ниту еден од нив не би учествувал во маркетиншки трик. Не им е потребен таков публицитет – тврди извор близок до холивудските ѕвезди за овој весник. – Нивната врска не е само шоу. Тие имаат вистинска врска. Нема причина да се однесуваат така.

Пронајдете не на следниве мрежи: