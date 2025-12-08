Вистинска бомба во телото: 5 знаци кои предупредуваат на запушена артерија

0 SHARES Сподели Твитни

Лекарите предупредуваат дека затнатите артерии честопати остануваат незабележани долго време и дека телото испраќа сигнали што не треба да се игнорираат.

Зголемениот стрес, брзиот начин на живот и нездравите навики доведуваат до проблеми со крвните садови што се појавуваат кај сè помладата популација. Експертите истакнуваат пет симптоми што најчесто се јавуваат и можат да укажуваат на сериозно стеснување или блокада на артериите.

Честа болка во нозете при одење

Ако болката, грчевите или чувството на тежина се појават за време на напор и исчезнат кога се одмарате, ова може да биде знак дека крвта не циркулира нормално низ нозете. Овој симптом често се занемарува, иако може да биде еден од првите знаци на периферна артериска болест.

Необјаснив замор и отежнато дишење

Луѓето со затнати артерии често опишуваат чувство на „отежнато дишење“ дури и при лесна активност. Заморот што се јавува без очигледна причина може да укажува дека срцето не добива доволно крв и кислород.

Студени раце и нозе

Кога артериите се стеснети, крвта потешко стигнува до вашите екстремитети. Ако вашите раце или нозе се постојано ладни, дури и во топла средина, тоа може да биде знак за слаб проток на крв и можна блокада.

Болка или притисок во градите

Непријатност, печење или стегање во градите обично се јавуваат кога артериите што го снабдуваат срцето се делумно блокирани. Иако овој симптом не секогаш значи проблем со срцето, бара итно внимание за да се исклучат сериозни ризици.

Бавно заздравувачки рани

Раните, особено на нозете, на кои им треба многу подолго од вообичаеното заздравување, можат да бидат тивок показател дека крвните садови не функционираат правилно. Недоволниот проток на крв ја забавува регенерацијата на ткивата и може да укажува на значителна блокада.

Експертите велат дека раното препознавање на овие симптоми е клучно. Навремената дијагноза, промените во животниот стил и консултацијата со лекар можат да спречат посериозни последици и значително да го подобрат квалитетот на животот.

Пронајдете не на следниве мрежи: