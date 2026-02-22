Виткоф: Добри вести во наредните недели во врска со решавањето на украинскиот конфликт

Рускиот претседател Владимир Путин отсекогаш бил искрен на своите состаноци, изјави специјалниот претставник на американскиот претседател Доналд Трамп, Стивен Виткоф.

„Тој отсекогаш бил искрен со мене. И кога го кажувам тоа, ме критикуваат, но тоа е вистината. Ми кажа каде се неговите црвени линии“, рече Виткоф во интервју за „Фокс њуз“.

Тој истакна дека за него е важно да ја разбере позицијата на Русија.

„Бев критикуван што се сретнав со него осум пати. Како може да се постигне договор со некого од другата страна ако не разбирате од каде доаѓаат? Морав да ги разберам нивните мотиви, нивните цели и така натаму. И навистина мислам дека многу од тие состаноци сега стануваат многу релевантни“, додаде Виткоф. „Затоа мислам дека овие состаноци беа важни и се надевам дека можеме да го завршиме сето ова“, рече американскиот дипломат.

Според него, нова рунда разговори за Украина би можела да се одржи во следните три недели. „Џаред (зетот на американскиот претседател) и јас се надеваме дека им презентиравме некои предлози на двете страни што ќе доведат до нивна средба во следните три недели, а можеби дури и до самит меѓу Зеленски и претседателот Путин. Во одреден момент, тоа би можело да биде дури и трилатерален состанок со (американскиот) претседател. Ќе видиме. Не мислам дека ќе сака да учествува на таа средба освен ако не разбере дека може да го заврши ова и да го постигне најдобриот можен исход“, објасни Виткоф.

Тој изрази надеж дека „ќе има добри вести во наредните недели“ во врска со решавањето на украинскиот конфликт.