Виткоф: Иран одби две американски барања за прекин на огнот

Иран наводно отфрлил две барања за прекин на огнот од специјалниот претставник на американскиот претседател Доналд Трамп за Блискиот Исток, Стив Виткоф.

Според британскиот дневен весник „Гардијан“, на 10-ти (локално време), раководството на Иран го отфрлило прекинот на огнот бидејќи не ја губи војната и проценило дека претседателот Трамп барем чувствува политички притисок.

Министерот за надворешни работи на Иран, Абас Арагчи, понатаму рекол дека едностраното прогласување на претседателот Трамп за победа над САД нема да ја заврши војната.

Ова имплицира дека дури и ако САД објават дека имаат намера да ја завршат војната, Иран можеби ќе биде подготвен да ја продолжи војната во некоја форма или да ја одржи блокадата на Ормутскиот теснец, забележал „Гардијан“.

Поточно, Иран инсистира САД да постигнат траен договор, вклучително и ветување дека никогаш повеќе нема да го нападнат Иран.

„Доколку треба да се воспостави прекин на огнот или војната да се запре, потребно е да се осигураме дека агресијата против Иран нема да се повтори“, изјавил иранскиот заменик-министер за надворешни работи, Казем Гарибабади. „Ако не, таквото примирје не значи ништо ако нападот се случи повторно за неколку месеци.“

Министерството за надворешни работи на Иран разговара со неколку земји кои тврдат дека се посредници, прашувајќи дали едноставно да ја запрат војната како во јуни минатата година или да ја завршат војната со добивање некаков вид договор, како што е условното укинување на економските санкции на САД.

Сепак, целокупната атмосфера во иранскиот режим е дека тие ќе преживеат и не треба да се согласат во оваа фаза, пишува Гардијан.

Претседателот Трамп на 9-ти рече: „Слушам дека не сакаат да разговараат“, но додаде: „Можно е (да разговараме). Зависи од какви услови. Ако внимателно размислите, можеби нема да треба повеќе да разговараме, но (разговорот) е можен“, рече тој.