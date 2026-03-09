Виткоф и Кушнер ја откажаа посетата на Израел

Американските специјални пратеници Стив Виткоф и Џаред Кушнер ја откажаа посетата на Израел закажана за вторник, објави денес „Џерусалим пост“, повикувајќи се на неименувани извори.

Двајцата пратеници претходно требаше да патуваат во Израел на разговори за војната меѓу Израел и Иран, додека во меѓувреме, наводно, се појавија несогласувања меѓу Вашингтон и Тел Авив околу израелските напади врз иранската нафтена инфраструктура.

Според израелските медиуми, Израел однапред го информирал Вашингтон за плановите за таргетирање на нафтената инфраструктура, но не посочил дека нападите ќе бидат толку обемни.

„Не мислиме дека тоа беше добра идеја“, рече неименуван американски функционер, додавајќи дека американската војска очекувала во голема мера симболичен удар и била изненадена од обемот на операцијата.

Тој рече дека американските функционери стравуваат дека таргетирањето на инфраструктурата за гориво и цивилите во Техеран би можело да има спротивен ефект, зајакнувајќи го иранскиот режим и свртувајќи го јавното мислење против Израел и САД.

Израелски безбедносен функционер, цитиран од Канал 12, рече дека нападите врз складиштата за гориво делумно имале за цел да испратат порака до Техеран да престане да напаѓа цивилни цели во Израел.

САД и Израел започнаа, како што нарекоа, „превентивни напади“ врз Иран рано во саботата, 28 февруари, во она што го нарекоа „превентивни напади“ што следеа по неуспехот на неколку рунди разговори за нуклеарната програма на Иран.

Потоа Иран започна масовни одмазднички напади врз Израел и цели поврзани со САД низ регионот на Блискиот Исток.