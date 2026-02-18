Виткоф: Москва и Киев никогаш не биле поблиску до договор

Русија и Украина постигнаа „значаен напредок“ во разговорите одржани во Женева, изјави специјалниот претседателски претставник на САД, Стивен Виткоф, велејќи дека медијациските напори на Вашингтон дале конкретни резултати, пренесуваат украинските медиуми.

Соединетите Американски Држави ги олеснуваат трилатералните разговори меѓу нивните, руските и украинските претставници, а според американскиот претставник, дипломатската иницијатива „довела до значителен напредок“.

„Двете страни се согласија да ги информираат своите лидери за наодите и да продолжат да работат кон постигнување договор“, рече Виткоф на социјалните медиуми.

Нова рунда мировни преговори се одржа во Женева на 17 февруари и траеше четири и пол часа. Според најавите, разговорите ќе продолжат денес, 18 февруари, што укажува на интензивирање на дипломатскиот процес и напор за постигнување рамка за евентуален договор.

Сепак, и покрај сигналите за напредок, внатрешните поделби во Киев остануваат сериозен фактор што би можел да влијае на понатамошниот тек на преговорите.

Според „Економист“, украинската делегација е поделена по прашањето за темпото и условите за склучување мировен договор.

Според овие наводи, едното крило верува дека интересите на Украина најдобро се заштитени со брз договор под покровителство на Соединетите Американски Држави, со проценка дека „прозорецот на можности“ наскоро би можел да се затвори. Спротивно на тоа, другото крило, кое се поврзува со влијанието на поранешниот началник на Генералштабот Андриј Јермак, покажува помала подготвеност за брзо постигнување компромис.

Овие разлики во пристапот сведочат за сложеноста на политичката ситуација во Киев и можните пречки за финализирање на евентуална мировна рамка. Иако дипломатскиот процес формално продолжува, исходот во голема мера ќе зависи не само од позициите на Москва и Вашингтон, туку и од внатрешната кохезија на украинскиот преговарачки тим.

Засега, сигналот за „значаен напредок“ претставува ретка позитивна нота во долгогодишниот конфликт, но конечниот договор останува условен од политичката волја и подготвеноста на сите страни да прифатат компромис.