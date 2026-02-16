Вицепремиерот Арбен Фетаи: Секој во ВРЕДИ да добие по четвртина

Процесот за спојување на коалицијата за Вреди во една партија отвори дилеми во рамките на внатрешните структури, но не само околу прашањето за лидерството. Главната дебата се чини дека се префрлила на принципите на функционирање и поделбата на моќта меѓу четирите составни субјекти.

Вицепремиерот Арбен Фетаи во емисијата „Клик Плус“ на ТВ 21 нагласува дека еднаквоста меѓу четирите партии е фундаментален принцип, објаснувајќи дека „делот на ВЛЕН е поделен на четири четвртини“.

Постојат неколку принципи. Првиот е еднаквоста на четирите субјекти, како што знаете, уделот на Влен е поделен на четири четвртини. И ова е основен принцип за мене, ова е вистинската формула за успех на Влен и на парламентарните и на локалните избори, изјави Арбен Фетаи од АА/ВЛЕН.

Пред една недела, претседателот на Беса Билал Касами рече дека ВЛЕН моментално има договор, но за следните парламентарни избори ќе мора да се направи нов. Но, дали Касами и Меџити ќе се согласат дека принципот на поделба на 25% за четирите субјекти ќе важи и на следните избори, останува да се види. Посакуваното сценарио за Фетаи останува спојување на сегашните партии и регистрација на Влен како единствен политички субјект, додека изборот на лидер, според него, воопшто не е проблем.

-Прво на сите, ние како АА во рамките на Влен сме заинтересирани да разговараме за принципи, прашањето за избор на претседател е процес кој воопшто не е проблематичен и доаѓа на самиот крај кога се договорат премисите, принципите, методот на функционирање и структурирање, изјави Арбен Фетаи од АА/ВЛЕН.>

Алтернатива има речиси ист став. Африм Гаши беше прашан за оваа тема денес на брифинг со новинарите и тој се надева дека ќе се постигне договор Вреди да стане партија, заедно со принципите и на другите партии од коалицијата. Во спротивно, Алтернатива нема да биде коалициски партнер.

-Во Алтернатива дискутираме повеќе за принципите и какви вредности, идеологија и програма ќе има Влен. Зборуваме за 4 политички организации; поминавме низ тешки циклуси кои беа успешни, бидејќи рамноправното и консензуално донесување одлуки нè направи успешни, изјави Африм Гаши од ВЛЕН.

Инаку, дел од Влен се, БЕСА на Касами, Демократско движење на Меџити, Алтарнатива на Беким Сали, Фракцијата Алијанса за Албанците со Арбен Фетаи и Арберија.