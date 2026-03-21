Виша сила: Ирак ги „заклучи“ нафтените полиња – Прогласена вонредна состојба поради војната !

Светот е пред енергетски колапс! Во драматичен потег кој ги крена цените на нафтата до небо, Ирак официјално прогласи „виша сила“ (force majeure) на сите нафтени полиња управувани од странски гиганти. Багдад го повлече овој радикален потег откако воените операции во регионот целосно го парализираа Ормутскиот Теснец, оставајќи ги ирачките танкери „заробени“ без излез.

Ормутскиот Теснец е „артеријата“ на светската економија, а неговото затворање значи дека ирачката нафта едноставно нема каде да оди. Складиштата се преполни, а извозот е на нула.

Стоп за производството: Министерството за нафта нареди целосно запирање на работата на клучните полиња бидејќи нема повеќе капацитет за чување на „црното злато“.

Без отштета за странците: Прогласувањето на „виша сила“ му овозможува на Ирак законски да ги прекине договорите со меѓународните нафтени компании без да плаќа огромни пенали.

Цените дивеат: Веста веднаш ги истрела цените на суровата нафта на највисоко ниво во последните четири години, додека инвеститорите панично бараат алтернативи.

Додека конфликтот меѓу САД, Израел и Иран ескалира, Ирак се обидува да го спаси својот енергетски систем. Производството во Басра веќе е скратено од 3,3 милиони на само 900.000 барели дневно. Доколку Теснецот остане блокиран, светот го чека најголемиот нафтен шок во модерната историја.