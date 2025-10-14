ВИ ГО ДОНЕСУВАМЕ НАЈДОБРИОТ РЕЦЕПТ ЗА СПАНАЌ: Откако ќе го пробате, секогаш ќе му се навраќате

0 SHARES Сподели Твитни

Ќе ви треба:

300 г спанаќ500 мл млеко1 кромид1 чешне лук2 лажици брашно1 лажица путер1/2 лажичка сол

Подготовка:

Ставете го спанаќот во тенџере, прелијте го со вода за да го покрие и варете го околу пет минути. Процедете го и исечкајте го што е можно ситно. Ставете го путерот, ситно исечканиот кромид во тенџерето и пржете додека не стане стаклесто. Додадете го ренданиот лук, потоа брашното. Промешајте, додадете го ладното млеко и мешајте за да се распрснат грутките брашно. Додадете го спанаќот и солта по вкус. Гответе, мешајќи повремено, околу 15 минути.

