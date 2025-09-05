Ви недостига вашата почетна страст? Еве како повторно да го разбудите либидото

0 SHARES Сподели Твитни

Повеќе физички контакт со партнерот ќе ви помогне да ја разбудите и да ја зголемите желбата што ја чувствувате еден кон друг. Почесто допирање, галење и бакнување ќе ви помогне да го зголемите либидото.

Ако се погрижите за своето тело, ќе се чувствувате подобро, поздраво, со поголема самодоверба и попосакувано. Жената со самодоверба секогаш го привлекува мажот, па така одново ќе го освоите својот маж. Редовното вежбање е одличен начин да ја одржувате кондицијата и да бидете здрави.

Престанете да пушите

Пушењето го смалува нивото на естроген кај жените и долгорочно има лошо влијание на либидото.

Редовно воедете љубов

Редовните сексуални односи го зголемуваат производството на тестостерон, хормон што е одговорен за либидото и кај мажите и кај жените. Научно е докажано дека колку повеќе водите љубов, сексуалниот нагон ќе ви биде посилен.

