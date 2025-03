Вклучување во потенцијалните европски мировни сили во Украина

0 SHARES Сподели Твитни

Кина разгледува можност да учествува како дел од мировните сили во Украина, но ставот за вакво учество е недефиниран и зависи од повеќе фактори. Кинеските дипломати во Брисел изразуваат сомнеж, прашувајќи се дали таквата интервенција би била прифатлива од европска гледна точка, пишува Велт ам Зонтаг, повикувајќи се на информации од дипломатски извори во ЕУ. „Ако Кина се вклучи во ‘коалицијата на подготвените’, тоа може да го зголеми руското прифаќање на мировната мисија во Украина“, изјави еден дипломатски извор, но потенцираше дека ситуацијата е „многу осетлива“.

Претседателот на Франција, Емануел Макрон, најави организирање нов самит на поддржувачи на Украина, планиран за следниот четврток. „Целта на тој самит е да се изрази јасна и прецизна посветеност за поддршка на Украина на краток рок“, истакна Макрон по самитот на ЕУ во Брисел. Претседателот на Украина, Володимир Зеленски, исто така ќе присуствува на оваа средба во Париз. Макрон заедно со британскиот премиер, Кир Стармер, се разгледуваат можностите за стационирање мировници во Украина ако се постигне прекин на огнот меѓу Русија и Украина, иако ваквите потези наидоа на силно неодобрување од страна на Русија.

Од британската влада се очекува учество од над 30 земји во оваа иницијатива. Макрон и Стармер соработуваат со цел да ја координираат поддршката за Украина меѓу европските нации, организирајќи неколку состаноци во Париз и Лондон во последните недели.

Во напорите за прекин на огнот, САД најавија обновени разговори со Русија и украинските претставници за понеделник. Макрон рече дека одбивањето на Русија да прифати 30-дневен прекин на огнот, предложен од САД и Украина, укажува на немање сериозни намери за мир од руска страна. Исто така, вечерните напади на руските сили ги смета за доказ за недостигот на желба за мир од страна на Москва.

