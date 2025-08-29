Вкупно девет пожари: Активен е пожарот во близина на Тиквешкото езеро

На ден 29.08.2025 година, до 20:30 часот на територијата на Р.С.Македонија има еден активен пожар на отворен простор, 8 сe под контрола.

АКТИВНИ: 1

1. Општина Кавадарци: во близина на Тиквешко езеро (нискостеблеста шума и трева).

ПОД КОНТРОЛА: 8

1. Општина Македонски Брод: Повеќенаменско подрачје Јасен (мешана шума);

2. Општина Гевгелија: на планината Кожуф (приземен пожар);

3. Општина Желино 1: с.Мерово (мешана шума);

4. Општина Желино 2: с.Церово (ниска вегетација и мешана шума);

5. Општина Врапчиште: помеѓу селата Добри Дол и Врапчиште (стрништа и сува трева);

6. Општина Долени: с.Долгаец (мешана шума);

7. Општина Сарај: с.Копаница (сува трева);

8. Општина Битола: м.в.Ергела (сува трева и стрниште).