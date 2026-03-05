Вкупно 1.473 лица се хоспитализирани во Израел од почетокот на војната

Министерството за здравство на Израел известува дека во изминатите 24 часа, 199 повредени лица се однесени во болници како резултат на конфликтот со Иран.

Меѓу оние кои се лекуваат во болниците, 14 се во умерена состојба, а 170 се во добра состојба. Тринаесет лица се лекувани од анксиозност, а две се подложени на медицинска проценка.

Вкупно 1.473 лица се евакуирани во болници откако започнаа борбите во саботата. Од тој број, 145 сè уште се хоспитализирани или се на итната помош, додека останатите се лекувани и отпуштени. Четири од лицата кои сè уште се хоспитализирани се во сериозна состојба, иако двајца од нив не се директно повредени од ракетни напади.

Други 28 лица сè уште се хоспитализирани во умерена состојба, а 67 други се во добра состојба. Двајца други остануваат во болница за медицински проценки.