Вкупно 20 пожари до 19 часот!

Моментално низ земјава (до 19 часот) се евидентирани 20 пожари на отворен простор, од кои:

Активни: 7

Под контрола: 2

Изгаснати: 11

АКТИВНИ (7):

Општина Македонски Брод – Повеќенаменско подрачје „Јасен“ (мешана шума)

Општина Сарај – с. Свиларе (ниска вегетација и мешана шума)

Општина Сарај – с. Радуша кон с. Дворце (ниска вегетација)

Општина Врапчиште – с. Сенокос кон с. Горјане (шумски пожар)

Општина Македонски Брод – с. Крапа (ниска вегетација и нискостеблеста шума)

Општина Долнени – во близина на кланицата (ниска вегетација и стрништа)

Општина Прилеп – с. Големо Коњари (ниска вегетација и стрништа)

ПОД КОНТРОЛА (2):

Општина Крива Паланка – с. Нерав, место „Биљино“ (ниска вегетација и шума)

Општина Кичево – с. Челопеци (нискостеблеста шума)

ИЗГАСНАТИ (11):

Општина Чешиново-Облешево – с. Чешиново (ниска вегетација)

Општина Кичево – с. Челопеци – с. Миокази (мешана шума)

Општина Куманово – „Дива населба“ кај салонот „ДУЛИ“ (ниска вегетација)

Општина Јегуновце – с. Прељубиште (ниска вегетација)

Општина Јегуновце – с. Јанчиште, кај црквата (ниска вегетација)

Општина Јегуновце – с. Копанце (ниска вегетација)

Општина Куманово – с. Оризаре (ниска вегетација)

Општина Радовиш – с. Прналија (ниска вегетација и меѓи)

Општина Долнени – с. Секирци (ниска вегетација и трски)

Општина Кривогаштани – с. Обршани (ниска вегетација)

Општина Брвеница – од с. Теново кон месноста „Света Недела“ (ниска вегетација и зимзелени дрва)