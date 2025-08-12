Вкупно 20 пожари до 19 часот!

Моментално низ земјава (до 19 часот) се евидентирани 20 пожари на отворен простор, од кои:
Активни: 7
Под контрола: 2
Изгаснати: 11
АКТИВНИ (7):
Општина Македонски Брод – Повеќенаменско подрачје „Јасен“ (мешана шума)
Општина Сарај – с. Свиларе (ниска вегетација и мешана шума)
Општина Сарај – с. Радуша кон с. Дворце (ниска вегетација)
Општина Врапчиште – с. Сенокос кон с. Горјане (шумски пожар)
Општина Македонски Брод – с. Крапа (ниска вегетација и нискостеблеста шума)
Општина Долнени – во близина на кланицата (ниска вегетација и стрништа)
Општина Прилеп – с. Големо Коњари (ниска вегетација и стрништа)
ПОД КОНТРОЛА (2):
Општина Крива Паланка – с. Нерав, место „Биљино“ (ниска вегетација и шума)
Општина Кичево – с. Челопеци (нискостеблеста шума)
ИЗГАСНАТИ (11):
Општина Чешиново-Облешево – с. Чешиново (ниска вегетација)
Општина Кичево – с. Челопеци – с. Миокази (мешана шума)
Општина Куманово – „Дива населба“ кај салонот „ДУЛИ“ (ниска вегетација)
Општина Јегуновце – с. Прељубиште (ниска вегетација)
Општина Јегуновце – с. Јанчиште, кај црквата (ниска вегетација)
Општина Јегуновце – с. Копанце (ниска вегетација)
Општина Куманово – с. Оризаре (ниска вегетација)
Општина Радовиш – с. Прналија (ниска вегетација и меѓи)
Општина Долнени – с. Секирци (ниска вегетација и трски)
Општина Кривогаштани – с. Обршани (ниска вегетација)
Општина Брвеница – од с. Теново кон месноста „Света Недела“ (ниска вегетација и зимзелени дрва)