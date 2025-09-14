Uncategorized

ВКУСНА ПОГАЧА СО СИРЕЊЕ: Мека и лесна, а лесно се подготвува (РЕЦЕПТ+ВИДЕО)

СОСТОЈКИ:

800 гр брашно
300 мл млеко
2 лажици масло
2 лажички шеќер
малку сол

Премачкување:

1 лажица кисела павлака
150 гр сирење
малку сусам и
2 јајца

ПОДГОТОВКА:

