ВКУСНА ПОГАЧА СО СИРЕЊЕ: Мека и лесна, а лесно се подготвува (РЕЦЕПТ+ВИДЕО)

UncategorizedВКУСНА ПОГАЧА СО СИРЕЊЕ: Мека и лесна, а лесно се подготвува (РЕЦЕПТ+ВИДЕО) Written by Леонардо on 14.September.2025 More in Uncategorized: Знаци дека бракот ве заморува: Обрнете внимание на време 14.September.2025 ТЕСТ ЗА ЛИЧНОСТ Начинот на кој ги преклопувате прстите ја открива вашата личност и судбина 14.September.2025 НАЈГОЛЕМАТА ДИЛЕМА: Дали гумите за џвакање се нездрави? Иако ги консумирате за да го задоволите гладот, ова треба да го знаете 14.September.2025 Совршен рецепт за убаво слаткоСОСТОЈКИ:800 гр брашно 300 мл млеко 2 лажици масло 2 лажички шеќер малку солПремачкување:1 лажица кисела павлака 150 гр сирење малку сусам и 2 јајцаПОДГОТОВКА: Пронајдете не на следниве мрежи: