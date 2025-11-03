Вкусно, но лошо за шеќерот: Овие видови сушено овошје треба да ги избегнуваат дијабетичарите

0 SHARES Сподели Твитни

Сувото овошје е омилена, слатка и хранлива ужина за многумина, полна со растителни влакна, витамини и антиоксиданси. Но, за луѓето со дијабетес, може да претставува неочекуван ризик. За време на сушењето, водата се отстранува од овошјето, а природните шеќери стануваат многу концентрирани. Како резултат на тоа, дури и мала количина може да содржи многу повеќе шеќер од неколку свежи овошја, па затоа големината на порциите е клучна, пишува „Тајмс оф Индија“.

Зошто сувото овошје лесно го зголемува шеќерот во крвта?

Кога водата ќе исчезне, шеќерите остануваат во помали залаци кои брзо го зголемуваат нивото на гликоза во крвта. Дополнителен проблем се индустриските производи, од кои многу содржат додаден шеќер, сируп или масло. Студиите ја истакнуваат важноста на контролирањето на гликемискиот индекс (ГИ) и гликемиското оптоварување (ГО), бидејќи храната со повисоки вредности предизвикува побрзо зголемување на шеќерот во крвта.

Најризичните видови сушено овошје за дијабетичари

Суво грозје

Тие се многу слатки и лесно е да се претера со нив. Иако имаат умерен ГИ, мала порција сепак има многу шеќер. Експертите советуваат дека е најдобро да се комбинираат со јаткасти плодови или јогурт за да се намали влијанието врз телото.

Урми

Тие се богати со минерали и растителни влакна, но и со шеќер, па затоа е многу важно луѓето со дијагностициран дијабетес да ги јадат умерено или целосно да ги избегнуваат. Некои истражувања сугерираат дека урмите можат да се јадат, но во строго контролирани порции.

Суви смокви

Тие се хранливи, но ги достигнува околу 61. Ако веќе сакате да јадете смокви, експертите и нутриционистите советуваат да изберете свежи. Како што објави „Тајмс оф Индија“, свежите смокви се побезбедна опција бидејќи се апсорбираат побавно од сушените.

Сушено манго

Иако е многу вкусно, сушеното манго е еден од најголемите „шеќерни шокови“, предупредуваат експертите. Тие додаваат дека индустриските верзии често се дополнително засладени и им советуваат на луѓето со дијабетес да избегнуваат нивно консумирање за да го намалат ризикот од скокови на шеќерот во крвта колку што е можно повеќе.

Сушен ананас

Сувиот ананас има висок гликемиски индекс, кој дополнително се зголемува со дополнителни засладувачи. Консумирањето на оваа храна претставува ризик поради нагло зголемување на шеќерот во крвта. На луѓето со дијабетес им се препорачува да не ја консумираат оваа храна.

Чипс од банана

Чипсот од банана често се пржи и засладува, а содржи многу шеќер и масти, поради што е опасен за луѓето со дијабетес. Иако е малку подобра опција, незасладените верзии исто така брзо го зголемуваат нивото на гликоза, и препорачливо е да не се јаде никаков вид чипс од банана.

