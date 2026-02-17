Владата избра 9 нови амбасадори: Муртезани ќе се сели во Брисел

0 SHARES Сподели Твитни

Екс министерот за европски прашања Орхан Муртезани ќе биде нов македонски амбасадор во седиштето на НАТО во Брисел, пренесува Сител. Тој е еден од деветемина нови амбасадори чии имиња поминале на денешната владина седница. Како што дознава Сител од свои извори, нов амбасадор во Лондон ќе биде Илина Мангова која зад себе има богата кариера во невладиниот сектор како дел од раководството на Меѓунароодниот републикански институт ИРИ.

Останатите амбасадорски имиња се дипломати од кариера кои со годи

ни работеле во МНР. Меѓу нив е и Линда Салиеска Иљазоска која во моментов е дел од кабинетот на министерот Муцунски. Таа зад себе има речиси 20 години дипломатска кариера и бројни мисии во дипломатските претставништва низ Европа. По комплетирањето на процедурите, таа треба да биде новиот македонски амбасадор во Хаг.

Согласно законот, сите 9 имиња пред да станат амбасадори ќе треба своите планови да му ги претстават на Собранието во комисијата за надворешна политика по што Претседателката Сиљановска ќе треба и официјално да ги испрати во дипломатска мисија. Списокот на нови амбасадори, според нашите извори е веќе усогласен меѓу Претседателката Сиљановска, Министерството за надворешни работи и Владата.

Покрај деветмината амбасадори, Владата денеска одлучила да именува и две имиња за конзулатите во Мелбурн и Солун.

Од претходно, познати се имињата на Веле Трпевски како амбасадор во Тирана, Андријана Цветковиќ во Токио, Димитар Блажевски во Киев и Фадиљ Зендели во Копенхаген. И тие чекаат за одбрана на своите тези во Собранието.

По комплетирањето на сите процедури, бројот на дипломати испратени во мандатот на Муцунски ќе достигне 18. Од нив, над 60% или вкупно 11 амбасадори и конзули се дипломати од кариера, што е во насока на заложбите за професионализација на дипломатската мрежа и во согласност со новиот закон за надворешни работи кој предвидува најмалку половина од амбасадорите да бидат професионални дипломати.

