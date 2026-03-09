Владата има за цел енергенсите да бидат најевтини во регионот, рекоа од ВМРО

0 SHARES Сподели Твитни

ВМРО‑ДПМНЕ соопшти дека работата на актуелната влада е насочена кон обезбедување енергентни производи по најевтини цени во регионот, и покрај глобалните притисоци и можните поскапувања на светските пазари.

Од партијата велат дека, поради динамичната состојба на енергетските пазари предизвикана од случувањата на Блискиот Исток, цените на енергијата варираат „од час во час“. Во таа насока, Владата одржала средба со претставници на нафтената индустрија за да се координираат мерки и да се преземат чекори за обезбедување на стабилни и поевтини енергетски ресурси за граѓаните.

Според соопштението објавено на порталот, ВМРО‑ДПМНЕ потенцира дека цените на енергенсите во соседните држави се повисоки за 40, 50 па дури и 60 проценти, што, како што велат, ја потврдува оправданоста на политиките за намалување на трошоците за енергија. Опозицијата, пак, е критикувана дека, според партијата, се занимава со други теми наместо со енергетската криза.

Партијата исто така го истакнува значењето на стабилен енергетски сектор и ја повикува јавноста да ја поддржи науката и стратегиите што треба да доведат до поевтина електрична енергија и други енергетски извори за домаќинствата и бизнисите.

