Владата назначи нов директор на Инспекторатот за македонски јазик

Владата донесе одлука со која Менче Андреева од Велес беше назначена за нова директорка на Инспекторатот за македонски јазик. Таа поседува лиценца како лектор по македонски јазик и претходно работеше во Основното училиште „Рајко Жинзифов“ во велешкото село Горно Оризари. Со нејзиното назначување на оваа позиција, се очекува да започне имплементацијата на Законот за употреба на македонскиот јазик, кој беше усвоен во Собранието кон крајот на јануари минатата година, но сè уште не е применет.

Инспекторатот за македонски јазик е одговорен за надгледување на примената на овој закон во сите државни институции, органи на државната управа и медиумите. Неговите обврски вклучуваат не само да дава предупредувања, туку и да изрекува казни ако не се почитуваат одредбите на законот. Законот исто така предвидува задолжително лекторирање на документи и други материјали, како и ангажирање лектори во институциите и медиумите. Текстот на Предлог-законот беше подготвен од претходниот состав на владата, Советот за македонски јазик и министерството за култура, под водство на поранешната министерка Бисера Костадиновска-Стојчевска.

