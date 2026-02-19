Владата на Македонија негираше дека семејството на премиерот патувало во Сплит со владин авион

0 SHARES Сподели Твитни

Владата на Македонија денес ги негираше тврдењата на опозицискиот Социјалдемократски сојуз на Македонија (СДСМ) дека семејството на премиерот Христијан Мицкоски отпатувало во Сплит со владин авион.

„20-годишниот службен авион го користел исклучиво премиерот Мицкоски, без семејна придружба, за свои службени потреби, и тоа во период од две години, само за четири патувања во соседството“, се наведува во соопштението на Владата.

Беше оценето дека СДСМ и нејзиниот лидер Венко Филипче лицемерно се согласуваат за купување на нов владин авион во тајни разговори, а јавно го критикуваат тоа.

СДСМ, најголемата македонска опозициска партија, тврдеше дека премиерот и лидер на ВМРО ДПМНЕ, Христијан Мицкоски, ги злоупотребил државните ресурси за приватни потреби, патувајќи со владин авион во Сплит минатата година, на одмор со своето семејство.

„Мицкоски вчера јавно изјави дека кога лета со владин авион, наводно се плаши за својот живот и дека „му се моли на Бога да останат живи“.

