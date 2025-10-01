Владата на САД официјално затворена: Илјадници работници одат на неплатен одмор, Трамп сепак ќе прима плата

0 SHARES Сподели Твитни

За првпат по седум години, американската влада се затвори откако лидерите на Демократската и Републиканската партија не успеаја да постигнат договор за привремено финансирање.Неколкунеделните преговори формално завршија со неуспех, и додека двете страни не постигнат договор, илјадници работници кои примаат плати од државниот буџет ќе бидат на неплатен одмор.Тие ќе ги извршуваат само оние услуги што ги обезбедува владата во Вашингтон, а кои се сметаат за неопходни, како што е контролата на воздушниот сообраќај, но овие работници ќе бидат неплатени. Истото важи и за многуте војници и цивили кои работат за Министерството за ветерани и војна.Покрај тоа, бројни национални паркови, музеи и други институции што добиваат пари од Вашингтон ќе бидат делумно отворени, користејќи пари од претходните години, но се очекува и овие институции да се затворат доколку се продолжи затворањето на владата.Сепак, поради уставните одредби што ги штитат, претседателот Доналд Трамп и членовите на Конгресот ќе продолжат да ја примаат својата плата, за разлика од десетици илјади работници во други институции.Исто така, вреди да се истакне фактот дека ова е прво затворање на владата по седум години, односно од првиот мандат на сегашниот претседател.Потоа владата се затвори дури 35 дена, од крајот на 2018 до почетокот на 2019 година.Оваа година, демократите и републиканците го искористија недостатокот на договор за да се напаѓаат едни со други.Така, демократите го нагласуваат фактот дека Републиканската партија ги контролира двата дома на Конгресот и Белата куќа и дека ова е „нивно затворање“, додека републиканците се обидуваат да ја префрлат одговорноста врз своите политички противници.Исто така, треба да се додаде дека за усвојување на привремен план за финансирање, со цел повторно отворање на владата, потребно е да се соберат 60 гласови во Сенатот. Републиканците контролираат 53 гласови и им се потребни седум демократи за да усвојат план за прекин на блокадата.

