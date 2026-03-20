Владата на Црна Гора го отфрли предлогот на опозицијата за намалување на акцизите на горивата

Црногорската влада даде негативно мислење за предлогот на опозицијата за измени на законот за акцизи, со кои овој данок на горива би се намалил за 50 проценти за периодот од 1 април до 30 јуни, објави новинската агенција МИНА. Предлозите ги дадоа пратениците од опозициската партија Граѓанско движење УРА, потсетува црногорското издание на Виести.

Во образложението на владата за негативното мислење, потпишано од министерот за финансии Новица Вуковиќ, се нагласува дека акцизите претставуваат значајна компонента на јавните приходи и играат клучна улога во фискалната стабилност. Според податоците, акцизите на минералните масла сочинуваат приближно 60-65 проценти од вкупните приходи од акцизи и се меѓу најстабилните извори за финансирање на државните политики и функционирањето на јавните финансии. Секое значително намалување на овие приходи би имало директно негативно влијание врз буџетот и би можело да ја загрози финансиската одржливост на земјата.

Црногорската влада истакнува дека сегашната законска рамка веќе предвидува механизам за одговор на шоковите на енергетскиот пазар, вклучително и можноста за привремено намалување на акцизите, забележува МИНА. Во исто време, владата прецизира дека, според европските директиви, ова намалување може да достигне максимум 25 проценти, што го прави предложеното намалување од 50 проценти некомпатибилно со сегашните прописи.

Во мислењето, исто така, се забележува дека во моментов нема непосреден ризик за снабдувањето со гориво. Според достапните јавни информации, Црна Гора има доволно резерви на нафтени производи за следните два месеци. Сепак, властите внимателно ги следат случувањата на меѓународните енергетски пазари, во контекст на очекуваното понатамошно зголемување на цените на горивата. Од почетокот на следната недела, дизелот може да поскапи за околу 30 центи, а бензинот за помеѓу 15 и 18 центи, откако цените веќе беа зголемени за 16 и 7 центи, соодветно, пред две недели, посочува црногорската новинска агенција.

Како заклучок, во мислењето се наведува дека надлежните институции ќе продолжат да ја следат динамиката на пазарот на нафтени производи и сите релевантни економски индикатори и, доколку е потребно, ќе се преземат мерки преку расположивите инструменти со цел да се обезбеди и стабилноста на јавните финансии и безбедноста на снабдувањето со гориво.