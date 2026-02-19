Владеењето на Рибите започна, а енергијата за сите знаци се менува до 20 март

0 SHARES Сподели Твитни

Сo почетокот на владеењето на Рибите, кое трае од 19 февруари до 20 март, влегуваме во време од годината обележано со потивка, но подлабока енергија. Рибите се знак поврзан со емоции, интуиција, сочувство и богат внатрешен свет, па затоа дневниот ритам природно се забавува. Ова е време кога логиката и строгите планови отстапуваат место на чувствата, соништата и потребата вистински да се поврзете со себе и со другите.

За време на владеењето на Рибите, многу луѓе доживуваат зголемена емоционална чувствителност. Емоциите се поизразени, а емпатијата е посилна, што го олеснува препознавањето на потребите и расположенијата на другите. Во исто време, границите можат да станат понејасни, па затоа е важно да научиме да ги разликуваме сопствените чувства од оние на другите за да не преземаме премногу од она што не е наше. Рибите често ја отвораат вратата кон старите теми што се враќаат како подземни струи, барајќи од нас конечно да ги погледнеме во очи.

Ова е време на голема креативност. Инспирацијата доаѓа природно, а уметничкото изразување, пишувањето, музиката и сè што бара имагинација и симболика добива посебна длабочина. Рибите, исто така, ги поттикнуваат духовните прашања, интроспекцијата и желбата да се најде смисла во секојдневните искуства. Многумина ќе почувствуваат потреба за повлекување, тишина и дистанца од надворешниот шум. Ова е време кога соништата изгледаат поживописни, интуицијата посилна, а симболите и ситниците во секојдневниот живот зборуваат погласно од вообичаеното.

Рибите ја поддржуваат флексибилноста и разбирањето

Во љубовта, Рибите носат нежност, романса и потреба за вистинска емоционална интимност. Односите можат да се продлабочат, но во исто време тие стануваат почувствителни на неискажаните работи. Идеализацијата на партнерот или ситуацијата може да биде нагласена, па затоа е важно да се одржи барем малку реалистичен увид. За многумина, овој период делува како повик за љубов помека, потопла и без брзање.

На деловен план, ова не е време за ненадејни потези или силен поттик за резултати. Рибите ја поддржуваат флексибилноста, разбирањето и работата што се одвива зад сцената. Идеално време е да ги завршите проектите што сте ги започнале, да размислите и да се подготвите за нови почетоци што доаѓаат со пролетта. Многумина ќе забележат дека интуицијата, а не логиката, ги носи најдобрите одлуки.

Владеењето на Рибите нè потсетува дека не мора секогаш да ги имаме сите одговори. Понекогаш е доволно да ја послушаме нашата интуиција, да забавиме и да си дозволиме да го почувствуваме она што вообичаено го потиснуваме. Оние кои се препуштаат на оваа енергија од периодот на Рибите можат да излезат емоционално побогати, помирни и поповрзани со себе – подготвени за новата, помоќна енергија на пролетта што следи.

