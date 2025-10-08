Владика поднесе оставка откако беше откриено дека имал 17 љубовници

0 SHARES Сподели Твитни

Перуанскиот бискуп Сиро Киспе Лопез поднесе оставка од папата Лав XIV по истрагата на Ватикан за наводите дека имал 17 љубовници, вклучувајќи една која била калуѓерка, објавија денес локалните медиуми.Според новинарката Паола Угаз, Ватикан сослушал неколку сведоци, меѓу кои три жени и чистачката од резиденцијата на бискупот, која, според наводите, дала детали за неговите наводни афери, пишува британски „Тајмс“.Истрагата вклучуваше аудио пораки, фотографии и видеа што Киспе наводно им ги испратил на повеќе жени.Локалните медиуми објавија дека наводните љубовници се судриле откако дознале за неговите паралелни врски, што предизвикало медиумска истрага, а подоцна и реакција од Ватикан.Peruvian bishop accused of having 17 lovers exposed by cleaning lady https://t.co/IOcMmST3X8— The Times and The Sunday Times (@thetimes) October 7, 2025Владиката ги отфрли сите обвинувања, нарекувајќи ги „клеветничка кампања“. Според весникот „Инфобе“, тој бил предмет на истрага и поради наводна проневера на црковни средства и неправилно користење на донации наменети за домородната заедница Ајмара.Киспе Лопез, кој беше назначен од папата Франциск во 2018 година за епископ Хулио, врати одредени средства по притисок од локалната заедница, според новинарите кои го следеа случајот.Оставката на бискупот доаѓа во време кога папата Лав XIV се соочува со нов бран истраги за корупција и злоупотреби во перуанската црква.

