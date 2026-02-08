Влажен бран ја зафаќа Македонија

Од УХМР велат дека ќе има промена на времето од утре, со променлива облачност и врнежи од дожд во поголем дел од земјата. Посебно предупредување е упатено за југозападните делови, каде се очекува да паднат над 15 литри на метар квадратен.

На повисоките места, дождот ќе премине во снег, а во котлините се очекува појава на магла, што дополнително ќе ја намали видливоста. Поради најавениот умерен до засилен ветер, се препорачува зголемена внимателност за сите учесници во сообраќајот.

Од УХМР додаваат дека следната седмица носи дополнително заладување и нови врнежи кои ќе ги зафатат и планините и дел од повисоките подрачја низ Македонија.