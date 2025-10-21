Влатко Стефановски оди на босанска турнеја: „Сè уште се обидувам да се изненадам себеси на сцената“

0 SHARES Сподели Твитни

Еден од најважните гитаристи и музичари од овие простори, Влатко Стефановски, овој октомври оди на турнеја низ БиХ, настапувајќи во Бијелина, Сараево, Мостар и Зеница.На концертите, тој ќе ѝ претстави на публиката интимен пресек од неговата 50-годишна кариера, а музичарот најавува и нов албум, чиј процес на создавање траел три години.Влатко Стефановски оди во Босна и Херцеговина оваа есен со специјална турнеја низ БиХ. Тие ќе настапат во Бијелина на 23 и 24 октомври во Семберија, во Сараево на 25 октомври во БКЦ, во Мостар на 26 октомври во Косача и во Зеница на 27 октомври во БНП. На концертите ќе му се придружат специјални гости: Дамир Имери, Јан Стефановски и Иван Кукиќ, што дополнително ќе го збогати ова музичко искуство.„Ова е пресек на мојата кариера и сè што сум направил во последните 50 години. Ќе ги отсвирам некои од најважните моменти, она што публиката го очекува од мене, а ќе ми се придружат и гости. Задоволство е да се свири со нив; уживам да бидам на сцената, а адреналинот е незаменлив – да бидам со врвни музичари и пријатели, и пред феноменална публика!“, нагласува Стефановски.Тој додава: „Сè уште се обидувам да се изненадам себеси на сцената, тоа е мојата највисока цел. По толку години свирење, не е лесно, бидејќи постои утабана патека, постои „безбедно играње“. Но, големото возбудување е кога ќе извлечеш нешто од себе што претходно не можеше. Ме водат енергијата на бендот и фактот дека музиката е како океан – не можеш да го препливаш, не можеш да знаеш сè за него.“Деновиве Стефановски го финализира новиот албум.„Завршувам нов албум. Ми недостасува уште една песна, па ќе почнеме да миксаме. Процесот на создавање на овој албум траеше три години. Не брзам. Кога ќе стигнете до оваа возраст со ова искуство, амбицијата што ја имате да постигнете успех по секоја цена полека ве напушта. Сакам да го направам она што ми лежи длабоко во душата и тоа да ѝ го соопштам на публиката“, вели Стефановски.Тој ја зеде гитарата во средношколските денови, а славата ја стекна како основач на култниот бенд „Леб и Сол“, со кого сними десетина албуми и настапуваше на најголемите светски сцени. По распадот на бендот, тој разви богата соло кариера и соработуваше со музичари од светска класа, меѓу кои Мирослав Тадиќ, Јан Акерман, Томи Емануел и Стохел Розенберг, а неговата работа со Лондонскиот симфониски оркестар е особено значајна.Билетите за сите концерти се достапни на entrio.ba и на билетарниците на местото на одржување.

